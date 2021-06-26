У Рівненській області через негоду у п’ятницю, 25 червня постраждали двоє осіб.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

Одна людина постраждала від удару блискавки та ще одна – внаслідок падіння шиферу, яких госпіталізовано до лікарні.

“25 червня внаслідок інтенсивних опадів та поривів вітру підрозділами ДСНС на території області здійснено 11 виїздів на розрізання та прибирання 180 повалених дерев”, – йдеться у повідомленні.

Частково пошкоджено дахи 13 житлових будинків, покрівлю їдальні Шпанівського ліцею, школи с. Посягва Рівненського району та покрівлю Клесівської селищної ради.

Фото: rivnepost.rv.ua

“До робіт залучалося 125 осіб та 30 одиниць техніки, з них від ДСНС 43 особи та 11 одиниць техніки. Роботи завершено”, – додали у ДСНС.

Нагадаємо, станом на 07:00 суботи, 26 червня в Україні через наслідки вчорашньої негоди знеструмлено 811 населених пунктів у 9 областях.

У п'ятницю, 25 червня Львовом пройшла потужна буря. Негода повалила дерева, затопила вулиці. Окрім того, потрощило і автомобілі, що були припарковані під деревами.

Негода також дісталася і Рівненської області. У мережі очевидці публікували наслідки негоди, зокрема, поламані дерева.

У суботу, 26 червня синоптики прогнозують утримання негоди у західних, північних та південних областях.