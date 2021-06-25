Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Двоє київських поліцейських супроводжували кілерів балканського наркобарона на прохання екснардепа Дейдея, – "Слідство.інфо"
Двоє київських поліцейських супроводжували кілерів балканського наркобарона на прохання екснардепа Дейдея, – "Слідство.інфо"
LB.ua розпочинає програму з фандрайзингу
LB.ua розпочинає програму з фандрайзингу
Росія заявила про готовність "бомбити" кораблі, що "вторгуються"
Росія заявила про готовність "бомбити" кораблі, що "вторгуються"
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Зеленський заявив, що дзвонив Лукашенку щодо "вагнерівців"
Зеленський заявив, що дзвонив Лукашенку щодо "вагнерівців"
Джонсон: британський есмінець рухався в українських водах і законно перебував поблизу Криму
Джонсон: британський есмінець рухався в українських водах і законно перебував поблизу Криму
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Дніпрі підняли вартість проїзду в громадському транспорті

Автобуси дорожчають з 26 червня, електротранспорт - з 3 липня.

У Дніпрі підняли вартість проїзду в громадському транспорті
Фото: Днепр Вечерний

Виконавчий комітет Дніпровської міської ради підвищив вартість проїзду в громадському транспорті.

Як повідомили в пресслужбі міської ради, на більшості автобусних маршрутів вартість проїзду буде 10 грн, на маршрутах, які курсують у Таромське (№ 77, № 141, № 90), - 12 грн, на маршрутах з невеликою дистанцією (№ 56 , № 25) - 9 грн, № 85 - 8 грн.

Нові тарифи набувають чинності з 26 червня.

Вартість проїзду зі знижкою за учнівським квитком становитиме 7 грн 50 коп, на соціальних рейсах - 6 грн 50 коп.

З 3 липня також зміниться вартість проїзду в міському електротранспорті (трамвай, тролейбус, метрополітен). Тариф становитиме 8 грн. Підвищиться вартість і проїзних квитків. До 3 липня проїзні квитки можна придбати за теперішньою ціною.

Як повідомляли, у травні до 10 гривень зросла вартість проїзду в громадському транспорті Львова.

Нагадаємо, що найближчим часом може подорожчати проїзд і в Києві.

Зараз базова ціна поїздки в столиці становить 8 гривень, тоді як економічно-обґрунтований тариф в метрополітені нібито 21,05 грн, а в наземному транспорті - 25,18 грн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також