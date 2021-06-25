У Дніпрі підняли вартість проїзду в громадському транспорті

Автобуси дорожчають з 26 червня, електротранспорт - з 3 липня.

Виконавчий комітет Дніпровської міської ради підвищив вартість проїзду в громадському транспорті.

Як повідомили в пресслужбі міської ради, на більшості автобусних маршрутів вартість проїзду буде 10 грн, на маршрутах, які курсують у Таромське (№ 77, № 141, № 90), - 12 грн, на маршрутах з невеликою дистанцією (№ 56 , № 25) - 9 грн, № 85 - 8 грн.

Нові тарифи набувають чинності з 26 червня.

Вартість проїзду зі знижкою за учнівським квитком становитиме 7 грн 50 коп, на соціальних рейсах - 6 грн 50 коп.

З 3 липня також зміниться вартість проїзду в міському електротранспорті (трамвай, тролейбус, метрополітен). Тариф становитиме 8 грн. Підвищиться вартість і проїзних квитків. До 3 липня проїзні квитки можна придбати за теперішньою ціною.

Як повідомляли, у травні до 10 гривень зросла вартість проїзду в громадському транспорті Львова.

Нагадаємо, що найближчим часом може подорожчати проїзд і в Києві.

Зараз базова ціна поїздки в столиці становить 8 гривень, тоді як економічно-обґрунтований тариф в метрополітені нібито 21,05 грн, а в наземному транспорті - 25,18 грн.