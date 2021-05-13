Атака по Израилю. Причины и противодействие
Атака по Израилю. Причины и противодействие
Адвокати Порошенка анонсували позов проти Гордона за наклеп
Адвокати Порошенка анонсували позов проти Гордона за наклеп
Секретар РНБО назвав основну ознаку олігарха
Секретар РНБО назвав основну ознаку олігарха
Медведчук. Путин. Встреча. Нормандия
Медведчук. Путин. Встреча. Нормандия
​Справа Медведчука: гроші і державна зрада
​Справа Медведчука: гроші і державна зрада
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
Депутата Гончаренка обікрали в поїзді
Депутата Гончаренка обікрали в поїзді
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Медведчук відреагував на обшуки та підозру у держзраді
Медведчук відреагував на обшуки та підозру у держзраді
ГоловнаПолітика

Профспілки транспортників під Київрадою закликають депутатів підвищити ціни на проїзд до 25 гривень

Існуючі тарифи 8,00 грн вичерпали себе та створюють колосальні борги для підприємства, вважають транспортники.

Під Київрадою триває масова акція протесту профспілок транспортників. Працівники «Метрополітену» та «Київпастрансу» вимагають від депутатів ухвалити рішення про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті до економічно обґрунтованого рівня. Про це повідомляє РБК-Україна.

Учасники мітингу тримають плакати із написами «Наведіть порядок у цінах на проїзд», «Чесні тарифи – безпечний проїзд», «Врятуйте транспортну систему», «Краще стояти, ніж так їздити» тощо. Вони сподіваються, що депутати Київської міської ради відреагують.

Детально свої вимоги працівники «Метрополітену» і «Київпастрансу» виклали у зверненнях, яке оприлюднили напередодні у Facebook.

Зокрема, у зверненні «Метрополітену» йдеться про скорочення пасажиропотоку, вимушене переведення 3000 працівників на 4-денний робочий день та економічно обґрунтовану вартість проїзду одного пасажира близько 20 гривень.

«Ми бачимо два можливих шляхи розв’язання цієї ситуації: підтримка метрополітену коштами міського бюджету, на що мінімально необхідно 1 млрд 514 млн грн. Або перегляд існуючого тарифу на перевезення пасажирів. Минулий рік підприємство закінчило зі збитком у 1 мільярд 175 мільйонів гривень. За прогнозами фінансистів, цього року очікується збиток у 3 мільярди 421 мільйон гривень. Водночас, згідно з розрахунками на 2021 рік, планова економічно обґрунтована собівартість перевезення 1 пасажира складає 20,04 грн, а економічно-обґрунтований тариф на 2021 рік становить 21,05 грн. При цьому на сьогодні дохід від 1 пасажира складає 6,38 коп., а перевезення загальнодержавних пільгових категорій не компенсується», - зазначено у заяві.

У зверненні працівників «Київпастрансу» також йдеться про необхідність підвищити тарифи на проїзд, щоб уникнути накопичення заборгованості підприємства.

«За розрахунками КП «Київпастранс» планова собівартість перевезення одного пасажира наземними видами транспорту на 2021 рік  авто та електротранспортом становить 20,50 грн., міською електричкою – 71,72грн. Таке масштабне здорожчання не могло не позначитися на вартості перевезення пасажирів. Економічно обґрунтовані тарифи на 2021 рік такі: 25,18 грн. – на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, автобус) та 78,90 грн. – на проїзд міською електричкою. Тобто, існуючі тарифи 8,00грн. вичерпали себе та створюють колосальні  борги для підприємства», - вважають транспортники.

У обох заявах наполягають на тому, що підвищення тарифів – єдиний спосіб забезпечити стабільну виплату зарплат працівникам і оновлення рухомого складу, а значить – безпечні перевезення.

Наразі засідання Київської міської ради триває.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також