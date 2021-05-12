В Україну з візитом прибув міністр фінансів Франції

Міністр економіки, фінансів і відновлення Франції Брюно Ле Мер прибув з першим офіційним візитом в Україну.

Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Дуже радий вітати Міністра фінансів Брюно Ле Мера, який прибув з першим офіційним візитом в Україну в якості співголови змішаної українсько-французької міжурядової комісії з економічного співробітництва. Ця важлива сесія буде сприяти ще більшому зміцненню двосторонніх відносин", - написав він у Twitter.

Як повідомили в посольстві Франції в Україні, Ле Мер перебуватиме в Києві "для зміцнення і поглиблення двосторонніх економічних відносин і підписання чотирьох міжурядових угод".

Ле Мер проведе зустрічі з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, міністром фінансів Сергієм Марченко, мером Києва Віталієм Кличком. Також Ле Мер і прем'єр-міністр Денис Шмигаль підпишуть міжурядові угоди.

Très heureux d'accueillir le Ministre des Finances @BrunoLeMaire pour sa première visite officielle en #Ukraine en tant que co-President de la Commission mixte 🇺🇦🇫🇷. Cette échéance importante doit renforcer encore notre relation bilatérale. Bienvenue en 🇺🇦 @Economie_Gouv pic.twitter.com/NhC6E0C6JH — Etienne de Poncins (@EdePoncins) May 12, 2021

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що посольство готує візит президента Франції Емануеля Макрона в Україну.