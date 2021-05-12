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В Україну з візитом прибув міністр фінансів Франції

Ле Мер і прем'єр-міністр Денис Шмигаль підпишуть низку міжурядових угод.

В Україну з візитом прибув міністр фінансів Франції
Міністр економіки Франції Брюно ле Мер
Фото: lesechos.fr

Міністр економіки, фінансів і відновлення Франції Брюно Ле Мер прибув з першим офіційним візитом в Україну.

Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Дуже радий вітати Міністра фінансів Брюно Ле Мера, який прибув з першим офіційним візитом в Україну в якості співголови змішаної українсько-французької міжурядової комісії з економічного співробітництва. Ця важлива сесія буде сприяти ще більшому зміцненню двосторонніх відносин", - написав він у Twitter.

Як повідомили в посольстві Франції в Україні, Ле Мер перебуватиме в Києві "для зміцнення і поглиблення двосторонніх економічних відносин і підписання чотирьох міжурядових угод".

Ле Мер проведе зустрічі з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, міністром фінансів Сергієм Марченко, мером Києва Віталієм Кличком. Також Ле Мер і прем'єр-міністр Денис Шмигаль підпишуть міжурядові угоди.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що посольство готує візит президента Франції Емануеля Макрона в Україну.

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