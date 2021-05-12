До Ради проходять чотири партії, лідирує "Слуга народу", - "Рейтинг"

У трійці лідерів - "ЄС" та ОПЗЖ.

Лідером електоральних симпатій українців залишається партія "Слуга народу". За неї готові віддати голоси 22,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 23-27 квітня.

За партію "Європейська солідарність" готові віддати голоси 14,4% опитаних, партію "Опозиційна платформа – За життя" - 13,7% респондентів.

На четвертому місці партія "Батьківщина" з 12,2% голосів.

Рейтинг інших партій значно нижчий. Так, Радикальну партію підтримують 3,7% опитаних, партію Шарія – 3,6%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 3,5%, ВО "Свобода" – 3,4%, партію "Сила і честь" – 3,2%, партію "За майбутнє" – 3,0%.

Рейтинг інших політичних сил нижче 3%.

Дослідження тривало 23-27 квітня. Методом особистого формалізованого інтерв’ю було опитано 2000 мешканців України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.