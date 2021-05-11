Зеленський затвердив річну програму під егідою Комісії Україна - НАТО

Указ набуває чинності з дня його публікації.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів України затвердити річну національну програму під егідою комісії Україна - НАТО на 2021 рік з метою забезпечення виконання пріоритетних завдань інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору.

Відповідний указ №189/2021 "Про річну національну програму під егідою Комісії Україна-НАТО на 2021 рік" розміщено на сайті глави держави.

Уряду доручено затвердити у 20-денний термін заходи з виконання зазначеної річної національної програми, показники ефективності її виконання та інформування про це громадськості.

Річна національна програма під егідою Комісії Україна-НАТО на 2021 рік є системним документом, який містить опис реформ, визначає стратегічні цілі та завдання, необхідні для забезпечення реалізації закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в НАТО.

Особливу увагу в програмі приділено питанням поглиблення взаємодії з НАТО у рамках отриманого Україною в 2020 році статусу партнера розширених можливостей.

Кабінет Міністрів України здійснює координацію діяльності центральних органів виконавчої влади та інших державних органів з розробки та виконання програм під егідою Комісії Україна-НАТО та її рішень.

Сама програма складається з п'яти розділів, що передбачають виконання Україною заходів із політичних, економічних, військових, оборонних, ресурсних, правових і безпекових заходів.

Повний текст річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО на 2021 рік розміщено на сайті президента.

Указ набуває чинності з дня його публікації.

Нагадаємо, 14 червня у Брюсселі відбудеться саміт НАТО на рівні лідерів держав і урядів країн-членів Альянсу. В офісі президента сподіваються, що Україну запросять до участі у цій зустрічі.