РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів
РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів
Борис Джонсон, лідер Англії. Але не Шотландії
Борис Джонсон, лідер Англії. Але не Шотландії
У російській школі сталася стрілянина, жертвами стали учні та вчитель (оновлено)
У російській школі сталася стрілянина, жертвами стали учні та вчитель (оновлено)
Захист неба України. Як посилити армійську авіацію
Захист неба України. Як посилити армійську авіацію
На Київщині затримали сімох членів банди, яка викрадала і катувала людей
На Київщині затримали сімох членів банди, яка викрадала і катувала людей
Netflix, Amazon та акторка Скарлетт Йогансон заявили про бойкот кінопремії "Золотий глобус"
Netflix, Amazon та акторка Скарлетт Йогансон заявили про бойкот кінопремії "Золотий глобус"
Венедіктова підписала підозри Медведчуку і Козаку (оновлено)
Венедіктова підписала підозри Медведчуку і Козаку (оновлено)
Палестина випустила сотні ракет по Ізраїлю
Палестина випустила сотні ракет по Ізраїлю
До Медведчука прийшли з обшуками (оновлено)
До Медведчука прийшли з обшуками (оновлено)
ГоловнаПолітика

Зеленський затвердив річну програму під егідою Комісії Україна - НАТО

Указ набуває чинності з дня його публікації.

Зеленський затвердив річну програму під егідою Комісії Україна - НАТО
Фото: euromaidanpress.com

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів України затвердити річну національну програму під егідою комісії Україна - НАТО на 2021 рік з метою забезпечення виконання пріоритетних завдань інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору.

Відповідний указ №189/2021 "Про річну національну програму під егідою Комісії Україна-НАТО на 2021 рік" розміщено на сайті глави держави.

Уряду доручено затвердити у 20-денний термін заходи з виконання зазначеної річної національної програми, показники ефективності її виконання та інформування про це громадськості.

Річна національна програма під егідою Комісії Україна-НАТО на 2021 рік є системним документом, який містить опис реформ, визначає стратегічні цілі та завдання, необхідні для забезпечення реалізації закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в НАТО.

Особливу увагу в програмі приділено питанням поглиблення взаємодії з НАТО у рамках отриманого Україною в 2020 році статусу партнера розширених можливостей.

Кабінет Міністрів України здійснює координацію діяльності центральних органів виконавчої влади та інших державних органів з розробки та виконання програм під егідою Комісії Україна-НАТО та її рішень.

Сама програма складається з п'яти розділів, що передбачають виконання Україною заходів із політичних, економічних, військових, оборонних, ресурсних, правових і безпекових заходів.

Повний текст річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО на 2021 рік розміщено на сайті президента.

Указ набуває чинності з дня його публікації.

Нагадаємо, 14 червня у Брюсселі відбудеться саміт НАТО на рівні лідерів держав і урядів країн-членів Альянсу. В офісі президента сподіваються, що Україну запросять до участі у цій зустрічі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також