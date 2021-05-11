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Заступник голови ОП розповів, як покращилась співпраця центральної і місцевої влади

Як один із прикладів співпраці Тимошенко назвав механізм відносних запозичень обласних рад на інфраструктурні проєкти

Заступник голови ОП розповів, як покращилась співпраця центральної і місцевої влади

Після проведення місцевих виборів минулого року співробітництво між центральними органами влади і місцевим самоврядуванням вийшло на якісно новий рівень. Про це на засіданні консультативної ради з питань місцевого самоврядування 11 травня заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко, пише «Інтерфакс-Україна».

«Співпраця з місцевим самоврядуванням і обласними радами, і місцевими держадміністраціями, включаючи ОТГ, дуже змінилася після місцевих виборів... Багато в чому ми співпрацюємо кожен день: це повсякденні питання, такі як вирішення інфраструктурних проєктів, і взаємодія з Кабінетом міністрів, є і стратегічні питання», - зазначив Тимошенко.

Як один із прикладів співпраці заступник голови ОП назвав механізм відносних запозичень обласних рад на інфраструктурні проєкти, який почав застосовуватися у минулому році.

"У цьому році я знаю, що кілька місцевих рад вже вирішують питання про лізинг на медичне обладнання. Це дає поштовх для того, щоб оновлювалася як інфраструктура, так і наша медицина", - уточнив Тимошенко.

Також, за його словами, для допомоги місцевим громадам були прийняті зміни до державного бюджету, що передбачають виділення 5 млрд грн на місцеві субвенції, інфраструктурні та інші місцеві проєкти.

"Завдяки таким змінам до бюджету ми і допомагаємо громадам", - сказав Тимошенко.

Раніше Кирило Тимошенко вже заявляв, що в 2021 році пріоритетним у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» буде відновлення місцевих доріг, оскільки ними більшість українців користуються щодня.

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