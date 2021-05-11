"Батьківщина" відкрила гарячу лінію щодо земельного референдуму

За вказаним номером телефону можна приєднатися до ініціативної групи з організації всенародного опитування.

Партія «Батьківщина» відкрила безкоштовну всеукраїнської гарячу телефонну лінію 0 800 30 2019, за якою можна приєднатися до ініціативної групи з організації всенародного опитування. Про це повідомляє пресслужба партії.

«Батьківщина» завжди послідовно виступала за те, що земля має належати тому, хто на ній живе та працює. Ми були єдиною політичною силою, що не дала жодного голосу за закони, які дозволяють розпродаж наших чорноземів, лісів та річок іноземним корпораціям та банкам», – наголосила Юлія Тимошенко у своєму дописі на Фейсбук-сторінці.

За її словами, проведені соціологічні опитування підтверджують, що понад 70% громадян проти розпродажу землі. Саме тому, повідомила лідер «Батьківщини», команда допомагатиме зупините цей процес.

«Референдум – це не просто шанс відстояти нашу землю. Це шанс захистити наше майбутнє та зберегти нашу країну», – резюмувала Юлія Тимошенко.