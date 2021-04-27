Юлія Тимошенко: Влада чинить спротив проведенню референдуму, але нас не зупинити

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко вважає, що президент і його команда знають, що за всіма соціологічними опитуваннями понад 70% людей проти продажу сільськогосподарської землі. Саме тому вони вже почали протидіяти проведенню всеукраїнського референдуму.

Про це вона заявила в ефірі "Україна 24", коментуючи рішення ЦВК відмовити "Батьківщині" в проведенні зборів ініціативної групи в режимі онлайн, повідомили в пресслужбі партії.

За її словами, знаючи, що ухвалений монобільшістю закон про референдум надзвичайно складний для виконання, команда "Батьківщини" долучилася до небайдужих українців, щоб силами партії допомогти в його організації.

"Ми зараз з усіма фермерськими й аграрними асоціаціями, землевласниками, аграріями, профспілками починаємо організацію референдуму за народною ініціативою. Ми разом вже зібрали ініціативну групу, яка налічує понад 12 тисяч людей. І враховуючи пандемію, хотіли провести збори в режимі онлайн – щоб не збиратися всім разом і не наражати нікого на небезпеку. Звернулися з цим проханням до ЦВК і отримали сьогодні перший результат – все забороняють", – повідомила лідер "Батьківщини".

Юлія Тимошенко переконана – таке рішення членів Центральної виборчої комісії було ухвалено за вказівкою з найвищих владних кабінетів.

"У ЦВК абсолютна більшість президента. Чи знають вони про цифровізацію, про диджиталізацію, про референдум за новітніми технологіями, про які йдеться у програмі Зеленського? Вони прямо відмовили нам в проведенні зборів онлайн. Це тільки перший крок. Отак їм потрібне народовладдя. Але ми будемо йти далі. Ми проведемо цей референдум і захистимо людей!" – запевнила Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко оголосила, що першим на референдум буде винесене питання захисту землі. На базі чинного законодавства команда "Батьківщини" розробила план-графік проведення референдуму, відповідно до якого 22 травня відбудуться збори ініціативної групи, яка вже налічує понад 12 тисяч людей. Щоб убезпечити активістів від загроз епідемії, Юлія Тимошенко звернулася до ЦВК з проханням погодити проведення заходу в режимі Zoom-конференції.