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Глава "Слуги народу" закликав виключити з фракції депутата, який їздив до Лукашенка

"Якщо людина просить виключити, не треба обтяжувати один одного".

Глава "Слуги народу" закликав виключити з фракції депутата, який їздив до Лукашенка
Фото: Макс Требухов

Голова політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав колег по фракції виключити з неї депутата, який їздив до Олександра Лукашенка.

Про це Корнієнко сказав на брифінгу в понеділок.

"Щодо пана Шевченка, триває збір підписів за виключення з фракції. Я підписався "за" і раджу це всім колегам робити, незважаючи на ту дискусію, яка публічно йде у фракції. Певні депутати не підтримують це рішення, кажуть, що він сам має піти. Я думаю, якщо людина просить виключити, не треба обтяжувати один одного подальшим співіснуванням", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, що 20 квітня Олександр Лукашенко зустрівся з українським депутатом Євгенієм Шевченком в президентському палаці. Парламентарій поїхав до Мінська попри те, що політичні відносини між Україною та Білоруссю восени 2020 року було поставлено на паузу через рішення не визнавати перемогу Лукашенка на президентських виборах.

Євгеній Шевченко має скандальну репутацію. Зокрема, він брав участь у телешоу російських пропагандистів, ностальгував за радянською медициною.

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