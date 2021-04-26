Разумков підтвердив, що цього тижня заплановані щонайменше два позачергові засідання Ради

На них мають розглянути 14 питань, але є вірогідність того, що засідань буде більше.

Спікер парламенту Дмитро Разумков підтвердив, що цього тижня, крім чергових, мають відбутися два позачергові засідання. На них планують розглянути 14 питань, зазначив він на погоджувальній раді.

На чергових засіданнях мають завершити розгляд поправок до земельних законів - з понад 3000 їх лишилося близько 860. Рішення про позачергові поки не підписані.

Між черговим і позачерговим засіданням, як і раніше, буде годинна перерва для кварцування залу. Разумков закликав формувати порядок денний позачергових відповідно до потреб суспільства.

"Можуть бути додаткові ініціативи щодо позачергових засідань, але станом на сьогодні фракції не зверталися за підписними листами", - додав спікер.

Віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк зазначила, що на одному з позачергових мають розглянути кандидатуру нового очільника Міністерства енергетики.

"Досі уряд чітко не сформулював відмову від російського ядерного палива, не пояснив, що ми будемо робити з відходами АЕС і розвитком галузі. Кажуть, що в черговий раз монобільшість буде збирати позачергову сесію для того, щоб обрати керівника міністерства. Хотілося б, щоб керівником міністерства бачити на цю посаду фахового претендента з чітким планом дій, якого знають у енергетичних колах України", - заявила вона.

Для позапланового зібрання депутатів необхідно 150 підписів парламентарів або ініціатива президента.

Нагадаємо, що минулого тижня у "Слузі народу" повідомили, що готуються декілька позачергових засідань. Джерело LB.ua в керівництві однієї з парламентських фракцій повідомило, що наступного тижня позачергові плануються у два дні - у вівторок і четвер.

Народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") своєю чергою повідомив у Telegram, що депутати можуть зібратися зразу на чотири засідання.

На одному з них, зокрема, мають голосувати за нового міністра енергетики. За даними джерел LB.ua. основним кандидатом є нинішній віцепрезидент "Енергоатому" Герман Галущенко.