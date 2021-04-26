Оголошений НАБУ у розшук син Гладковського прибув в Україну

Він разом із батьком прибув у "Бориспіль" з Франкфурта.

Ігор Гладковський, син колишнього першого заступника голови РНБО і власника корпорації "Богдан" Олега Гладковського, прибув в Україну. На кордоні його на кілька хвилин затримали прикордонники, а потім відпустили.

Про це з посиланням на джерела повідомляє РБК-Україна.

За словами співрозмовника, Гладковський прибув в країну рейсом з Франкфурта. На посту в аеропорту "Бориспіль" його зупинили прикордонники на 5-7 хвилин, але згодом відпустили.

Джерело зазначило, що разом з ним летів батько - Олег Гладковський.

21 квітня Ігоря Гладковського НАБУ оголосило в розшук. За даними слідства, підозрюваний у 2015-2017 роках реалізував схему з постачання контрабандних товарів підприємствам "Укроборонпрому" з використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших компаній. За цією схемою Ігорю Гладковському нібито перераховували 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку - 950 тисяч гривень. Він тричі не з'явився на допит в НАБУ.

Основними фігурантами розслідування є власник компанії "Оптимумспецдеталь" Андрій Рогоза і його бізнес-партнери Віталій Жуков та Ігор Гладковський, син першого заступника голови РНБО Олега Гладковського.

Ігор Гладковський назвав це розслідування фейком, але, незважаючи на це, його батько Олег Гладковський був звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО, а справою зайнялося НАБУ.

Жуков пішов на угоду зі слідством, але її поки що не затвердив Вищий антикорупційний суд.

22 квітня НАБУ оголосило в розшук Ігоря Гладковського. Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, підприємець Олег Гладковський вирішив подати на НАБУ в суд.