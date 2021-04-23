Авіакомпанія ОАЕ виплатила 3,7 млн грн штрафу за польоти над окупованим Кримом

Авіакомпанія Об’єднаних Арабських Еміратів сплатила Україні штраф у розмірі 3,7 мільйона гривень за польоти поблизу окупованого Росією Криму.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Автономної республіки Крим.

"Прокуратурою автономії у ході досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактами порушення правил міжнародних польотів (ст. 334 КК України), до Господарського суду Київської області пред’явлено позовну заяву в інтересах держави в особі Міністерства інфраструктури України до авіакомпанії Об’єднаних Арабських Еміратів про стягнення заборгованості у сумі 3 719 843 гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повітряними суднами вказаної іноземної авіакомпанії були здійсненні польоти у Сімферопольському районі польотної інформації, який включає повітряний простір над суверенною територією України та над відкритими водами Чорного моря, де відповідальність за обслуговування повітряного руху делеговано Україні міжнародними договорами. При цьому встановлені, відповідно до законодавства України, норм ІСАО (Міжнародна організація цивільної авіації) та правил Євроконтролю, аеронавігаційні збори за користування повітряним простором України авіакомпанією сплачені не були.

За інформацією прокуратури, зараз на розгляді Господарського суду Київської області знаходиться ще чотири позовні заяви прокуратури АРК до іноземних авіакомпаній про стягнення заборгованості за надані аеронавігаційні послуги на загальну суму понад 1 мільйон гривень.