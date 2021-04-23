​Кравчук назвав Лукашенка васалом Путіна

Перший президент, представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук назвав Олександра Лукашенка васалом Москви.

Таке він сказав у інтерв'ю "4 каналу", коментуючи заяву Лукашенка про те, що він "не париться" через бажання України перенести мирні переговори з Мінська.

"Сьогодні Лукашенко є васалом Путіна. Він зробив Білорусь підлеглою Росії, і ми не можемо вести перемовини в країні, яка є якщо не територією, то політичною структурою, фактично підпорядкованою Російській Федерації", - сказав Кравчук.

Він додав, що Лукашенко може ображатися, якщо хоче.

"Він цікава людина. Сьогодні може сказати одне, завтра - інше, післязавтра - ще інше. Якби він розумів, що війна на Донбасі - це війна Росії проти України, і якби він знав, що сьогодні він особисто є підлеглим Путінові, Росії, - він би ніколи такого не робив. Це має бути нейтральна територія, де ведуться перемовини про мир між агресором і Україною", - сказав Кравчук.

Він також сказав, що не одна країна погодиться надати майданчик для ТКГ, якщо вище керівництво держав-учасників попросить про це.

"Я не думаю, що, скажімо, Польща відмовиться стати площадкою для таких переговорів. Чи будь-яка інша країна - Фінляндія, Швейцарія - яка не підлегла і не залежна від Росії чи України", - сказав Кравчук.

Нагадаємо, що 5 вересня 2014 року в столиці Білорусі були підписані так звані перші Мінські угоди. З тих пір у Мінську проходять засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, ОБСЄ, Росія) з приводу їх виконання. З 2020 року переговори відбуваються в режимі онлайн через пандемію коронавірусної хвороби.

Питання перенесення переговорів щодо Донбасу з Мінська час від часу піднімається уже кілька років. В 2018 році, наприклад, говорилось про перенесення їх в Казахстан.

У 2020 році канцлер Австрії Себастьян Курц запропонував перенести переговори ТКГ щодо Донбасу із Мінська до Відня.

З осені 2020 року політичні відносини між Україною та Білоруссю було поставлено на паузу через рішення не визнавати перемогу Лукашенка на президентських виборах. У зв'язку з цим представники України в ТКГ на чолі з Леонідом Кравчуком та Олексієм Резніковим заявили, що відновлення переговорів у Мінську не буде можливим.