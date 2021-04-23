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Учаснику "Дом-2" заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування Криму

Він планував переправити автомобіль з Туреччини в Росію транзитом через Україну.

Колишньому учаснику російських реаліті-шоу "Дом-2" та "Весільний розмір - 2" заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування Криму.

В повідомленні Державної прикордонної служби не вказано імені блогера, але мова йде про Сергія Пинзаря, у інстаграмі якого є фотографії в такому ж одязі, що й на оперативному фото ДПС. В Україну він хотів потрапити транзитом, щоб перегнати автомобіль із Туреччини в Москву.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: instagram.com/pinzar_sergei

"Учора ввечері до Чорноморського порту теплоходом з Туреччини прибув громадянин Російської Федерації. Чоловік виявився відомим російським блогером, що брав участь у популярних реаліті-шоу «Дом-2» та «Весільний розмір 2». Під час бесіди з прикордонниками росіянин підтвердив факт перебування на  тимчасово окупованій території АР Крим у 2016 році, та повідомив, що на півострів потрапив поромним сполученням через закритий пункт пропуску «Керч»", - повідомили прикордонники.

Чоловікові відмовили в перетині кордону та винесли заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки.

Нагадаємо, що порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї дозволяє відвідувати Крим тільки через наземні контрольні пункти в’їзду-виїзду.

Будь-яка людина, яка приїжджає до Криму на автомобілі чи поїзді через міст з Кубані або прилітає літаком автоматично порушує українське законодавство.

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