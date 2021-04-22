Зеленський відреагував на відведення російських військ від кордонів з Україною

"Це знижує напругу, але Україна завжди напоготові".

Президент Володимир Зеленський відреагував на відведення Росією своїх військ від українських кордонів.

"Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру", - написав він у своєму Twitter.

Зеленський також подякував міжнародним партнерам за підтримку України.

Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна 🇺🇦 завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку #StrongerTogether — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 22, 2021

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої РФ стягнула війська до кордонів України і в Крим.

У березні Росія почала стягувати до кордонів України війська в небачених навіть у 2014 році кількостях. Всі українські високопосадовці, починаючи від президента Зеленського, заявили, що Україна не планує військових дій, які могли б стати підставою для російського вторгнення.