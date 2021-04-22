Зеленський відреагував на відведення російських військ від кордонів з Україною

Президент Володимир Зеленський відреагував на відведення Росією своїх військ від українських кордонів.
"Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру", - написав він у своєму Twitter.
Зеленський також подякував міжнародним партнерам за підтримку України.
Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна 🇺🇦 завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку #StrongerTogether— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 22, 2021
Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої РФ стягнула війська до кордонів України і в Крим.
У березні Росія почала стягувати до кордонів України війська в небачених навіть у 2014 році кількостях. Всі українські високопосадовці, починаючи від президента Зеленського, заявили, що Україна не планує військових дій, які могли б стати підставою для російського вторгнення.