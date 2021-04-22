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Посли країн Великої сімки закликали до продовження реформ, які забезпечать стійкість України

Посли відреагували на зустріч з Порошенком.

Посли країн Великої сімки закликали до продовження реформ, які забезпечать стійкість України
Фото: eurosolidarity.org

Посли країн Великої сімки, які напередодні провели зустріч з експрезидентом Петром Порошенком, наголосили на необхідності продовження реформ, які забезпечать економічний розвиток України. 

«Посли G7 провели широку дискусію з Петром Порошенком, 5-м Президентом України та лідером «Європейської Солідарності» щодо ситуації з безпекою, реакції на пандемію COVID-19 та прогресу в реформах в Україні», – повідомляється на офіційній сторінці Групи семи у Твіттері. 

«Посли підкреслили, що для успіху реформ, які забезпечать стійкість та процвітання України, потрібно, щоб усі зацікавлені сторони працювали разом на досягнення результатів, яких заслуговує країна», – йдеться у повідомленні послів країн Сімки.

Нагадаємо, раніше пресслужба "Європейської солідарності" повідомляла, що підчас зустрічі з послами держав Групи семи та Європейського Союзу обговорювалися безпекові питання та протидія пандемії коронавірусу.

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