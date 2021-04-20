Окупаційна влада Криму зібралась судити Порошенка і Кравчука

Окупаційна влада Криму передала в Слідчий комітет матеріали для кримінальної справи проти України та її високопосадовців за перекриття Північно-Кримського каналу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, підконтрольні Росії.

"Слідчий комітет включається в роботу зі встановлення шкоди, якої держава Україна завдала [Криму]. Частина матеріалів, зібраних нами в ході роботи з визначення суми збитку, вже направлено на адресу Слідчого комітету", - заявив з цього приводу спікер окупаційного парламенту Криму, колаборант Володимир Константинов.

За його словами, відповідальність за водну блокаду півострова несе не тільки держава Україна.

"Ряду персонажів доведеться відповідати за це особисто. Одним з головних фігурантів є екс-президент України Порошенко, відповідальність якого зовсім не вичерпується організацією водної блокади. Відповідатимуть перед судом і енергетичні терористи на чолі з Іслямовим, і підбурювачі кримофобіі зразок Кравчука або фейкового постійного представника президента України в АРК Бабіна. Одним словом, все отримають по заслугах. Станеться це не одразу, але ми, в міру сил, будемо наближати час торжества справедливості. Безкарно знущатися над Кримом і кримчанами не вийде", - уклав він.

Нагадаємо, що Україна забезпечувала близько 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал. Після захоплення Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинилися.

Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання анексованого півострова буде відновлено тільки після деокупації.