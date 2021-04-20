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Взаємне визнання Україною та Ізраїлем паспортів вакцинації проти COVID-19 буде введено відповідною угодою, - посольство

Власники «зелених паспортів» зможуть подорожувати між обома країнами без дотримання коронавірусних обмежень.

Взаємне визнання Україною та Ізраїлем паспортів вакцинації проти COVID-19 буде введено відповідною угодою, - посольство

Умови та деталі взаємного визнання Україною та Ізраїлем паспортів вакцинації проти COVID-19 стали предметом зустрічі посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука з Генеральним директором Служби імміграції населення та прикордонного контролю Держави Ізраїль Шломо Мор-Йосефом.

Про це повідомляється на сторінці посольства у соцмережі Facebook.

«У контексті опрацювання попередньої домовленості, досягнутої 12.03.2021 у рамках телефонної бесіди між президентом України та прем'єр-міністром Ізраїлю, відбувся обмін думками щодо можливості взаємного визнання офіційних свідоцтв про вакцинацію проти COVID19 - «зелених паспортів». Намічено низку кроків для практичної реалізації домовленості, зокрема, шляхом укладання відповідної угоди, на підставі якої власники «зелених паспортів» зможуть подорожувати між обома країнами без дотримання коронавірусних обмежень», - йдеться в повідомленні.

Сторони також обговорили актуальні питання в консульській сфері, в тому числі про порядок перетину іноземцями ізраїльського кордону в умовах пандемії COVID-19.

«У контексті поглиблення взаємодії на міжвідомчому рівні була досягнута домовленість провести додаткову зустріч дипломатів Посольства з представниками імміграційних органів і МЗС Ізраїлю», - наголошується в повідомленні.

Обговорювалися також актуальні питання двостороннього співробітництва у міграційній сфері, а також налагодження співпраці між Державною прикордонною службою України та імміграційним відомством Ізраїлю, перш за все, візит Глави Держприкордонслужби в Ізраїль в травні поточного року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтримав запровадження "паспортів вакцинації" в Україні.

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