​Третій етап випробувань нової ізраїльської вакцини може відбутися в Україні, - посол Корнійчук

Ізраїль закінчить другий етап випробувань своєї вакцини проти COVID-19 в середині літа. Українська сторона запропонувала провести третій етап в Україні з подальшою можливістю виробництва препарату.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За його словами, Ізраїль наразі вивчає цю пропозицію.

"Я сподіваюсь, що вона буде сприйнята схвально. Вже чітко зрозуміло, що пандемія коронавірусної інфекції затягнеться не на один рік у світі. І виробництво вакцини, її доступність для наших громадян - питання дуже чутливе і важливе для нас. Окремо дякую Віктору Ляшко за плідний діалог з Міністерством охорони здоров‘я Ізраїля", - написав Корнійчук у фейсбуці.

Він зазначив, що це питання піднімалося під час візиту до Ізраїлю української делегації на чолі з віцепрем’єр-міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим та за участі керівника офісу Президента Андрія Єрмака й заступника керівника Офісу Президента Ігора Жовкви.

"Під час візиту було проведено зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, радником з питань національної безпеки та головою Ради з національної безпеки Меіром Бен-Шабатом, міністром внутрішніх справ Ізраїлю Аріє Дері, політичним директором, заступником генерального директора МЗС Ізраїлю Алоном Баром та заступником міністра охорони здоров’я Ізраїлю Йоавом Кішем", - додав посол.

Нагадаємо, Україна й Ізраїль також ведуть переговори про взаємне визнання паспортів вакцинації від COVID-19.

Наразі в Ізраїлі лікарні закривають коронавірусні відділення через відсутність пацієнтів.