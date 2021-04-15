Меркель і Байден закликали Росію скоротити військову присутність на кордоні з Україною

Вони підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден провели телефонну розмову, в якій обговорили дії Росії на українських кордонах.

Пресслужба Білого дому повідомила, що лідери висловили занепокоєння накопиченням російських військ на кордонах України та в окупованому Криму і підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Сторони дійшли згоди у думці, що Росія має скоротити накопичення військ біля України, щоб досягти деескалації ситуації. Про це повідомив речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, пише DW.

"Канцлерка і президент домовилися, що Росія повинна скоротити останнє нарощення військ, щоб знизити ескалацію ситуації", - повідомив Зайберт.

Нагадаємо, що і Байден, і Меркель нещодавно говорили телефоном з президентом РФ Володимиром Путіним. Меркель 8 квітня вимагала зупинити нарощення військової міці на кордонах України. Байден 13 квітня запропонував російському президентові зустрітися в найближчі місяці в "третій країні", щоб обговорити повний спектр питань у взаєминах двох держав. Байден запевнив Путіна, що США підтримують територіальну цілісність України.

Представник США в ОБСЄ повідомив, що зараз у Росії на кордоні з Україною розміщено більше військ, ніж коли-небудь з 2014 року. Росія перекинула 15-25 тис. військових у Крим та ближче до кордонів України. В це число входить піхота, танкові батальони, вертольоти і засоби ППО.

Сполучені Штати Америки вважають сумнівними припущення про те, що російська активність на кордоні з Україною пов'язана з військовими навчаннями "Запад" через час, розташування і склад задіяних російських сил. Америка переконана, що Україна недарма занепокоєна російською активністю.