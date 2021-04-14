Ізраїль відзначає 73 річницю незалежності

Сьогодні Ізраїль також вшановує пам’ять жертв, полеглих у ізраїльських війнах і жертв терору.

15 квітня в Ізраїлі відзначають 73 річницю незалежності. Про це повідомляє посольство Ізраїлю в Україні.

Сьогодні Ізраїль також вшановує пам’ять жертв, полеглих у ізраїльських війнах і жертв терору. Цього дня в країні лунають сирени на знак пам’яті про полеглих.

Трансляція церемонії вшанування жертв ізраїльських військових та жертв бойових дій доступна на Facebook-сторінці посольства Ізраїлю.

Як повідомляють у КМДА, із нагоди святкування Дня Незалежності Держави Ізраїль київську мерію в середу ввечері підсвітили в кольори прапора Ізраїлю - білий та синій. Підсвічуватиметься київська мерія синьо-білими кольорами до 6:00 15 квітня.

Незалежність держави Ізраїль проголошено 14 травня 1948 року. Визначення дати цього свята має свої особливості. Святу завжди передує День пам’яті. Обидва дні можуть змінити свою дату. Цього року День незалежності Ізраїлю припадає на 15 квітня.