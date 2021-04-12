"Цього року наші країни відзначають 30-річчя дружби, але наші народи пов'язані один з одним протягом тисячоліть".

Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон сьогодні, 12 квітня, відкрив в Одесі два проєкти, присвячені пам'яті єврейського письменника, журналіста і політичного діяча Зеєва Жаботинського.

Про це повідомила пресслужба посльства.

Зокрема, на будинку по вулиці Базарній 33, де народився Володимир-Зеєв Жаботинський, Ліон відкрив мурал, який створила одеська художниця Леся Верба.

Окрім того, посол взяв участь у відкриті відновленого з ініціативи посольства старовинного годинника у приміщенні приймального відділення історичної Єврейської лікарні міста Одеса, який отримав назву "годинники Зеєва Жаботинського".

"Для мене велика честь відкрити сьогодні місця, присвячені Жаботинському... Цього року наші країни відзначають 30-річчя дружби, але наші народи пов'язані один з одним протягом тисячоліть", - сказав Ліон.

Посольство Ізраїлю також висловило подяку Одеській міськраді за повну підтримку і сприяння у здійсненні проєкту.

Фото: facebook.com/IsraelinUkraine

Фото: facebook.com/IsraelinUkraine

Нагадаємо, Володимир (Зеєв) Жаботинський (1880 - 1940) – єврейський письменник і публіцист, один з лідерів сіоністського руху, співзасновник держави Ізраїль та її збройних сил.