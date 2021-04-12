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Керівництво "Сумиобленерго" вивело у тінь понад 80 млн гривень, - СБУ

Кошти мали піти на оновлення енергетичної системи регіону.

Керівництво "Сумиобленерго" вивело у тінь понад 80 млн гривень, - СБУ
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України задокументувала корупційні схеми, організовані керівництвом АТ "Сумиобленерго".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За попередніми даними досудового розслідування, керівництво компанії у межах інвестиційної програми мало здійснити реконструкцію і відновлення енергетичної системи регіону. Регламент робіт було врегульовано відповідними документами контролюючих органів. Втім, за висновками перевірок встановлено, що організатори фактично не виконали 60% передбачених робіт. Кошти за нібито їх виконання перерахували на рахунки афілійованих комерційних структур.

У такий спосіб з активів підприємства було незаконно виведено понад 80 мільйонів гривень.

Фото: ssu.gov.ua

Задокументовано, що протягом 2017-2020 років посадовці акціонерного товариства провели низку операцій з купівлі-продажу так званих "сміттєвих" цінних паперів. Перевіряється інформація, що через цю оборудку топменеджмент вивів прибутки компанії на понад 195 млн гривень.

Наразі СБУ ініціювала перевірку інформації про те, що збитки від оборудок "компенсувались" за рахунок штучного підвищення тарифів на електроенергію для населення і бізнесу.

Під час проведення обшуків у робочих кабінетах службовців та в офісах афілійованих структур правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію і документацію із доказами протиправної діяльності. У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу накладено арешти на рахунки підрядних організацій.

Триває досудове розслідування.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, у травні минулого року Державне бюро розслідувань заявило про запобігання діям посадових осіб Фонду держмайна та акціонерного товариства "Миколаївобленерго", які могли призвести до розтрати майна на понад 30 млн гривень.

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