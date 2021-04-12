Зеленський офіційно ініціював переговори з Путіним (оновлено)
Зеленський офіційно ініціював переговори з Путіним (оновлено)
20 интересных фактов из жизни принца Филиппа
20 интересных фактов из жизни принца Филиппа
Ердоган відмовився визнавати "приєднання" Криму до Росії
Ердоган відмовився визнавати "приєднання" Криму до Росії
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
Станом на сьогодні “червона” зона карантину діє у Києві та 11 областях
Станом на сьогодні “червона” зона карантину діє у Києві та 11 областях
​Жінка з фейку про "розіп'ятого хлопчика" досі наполягає на правдивості цієї історії
​Жінка з фейку про "розіп'ятого хлопчика" досі наполягає на правдивості цієї історії
Кабмін оприлюднив постанову про те, хто може отримати "карантинні" 8 тис. грн
Кабмін оприлюднив постанову про те, хто може отримати "карантинні" 8 тис. грн
Іран повідомив про диверсію на підземному заводі у Натанзі, де збагачують уран (оновлено)
Іран повідомив про диверсію на підземному заводі у Натанзі, де збагачують уран (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

"Буковель" почав приймати туристів

Івано-Франківська область вийшла із "червоної" зони карантину.

"Буковель" почав приймати туристів

Гірськолижний курорт "Буковель" відновив роботу у зв’язку з тим, що Прикарпаття вийшло з "червоної" зони карантину.

Про це повідомляється на сторінці курорту у фейсбуці.

"Так, ми відновили сезон катання!" - йдеться у повідомленні.

Співвласник туристичного комплексу Олександр Шевченко оприлюднив відео, в якому повідомив, що українські Карпати зараз знову можуть вітати туристів.

"Відновлюється можливість людям працювати і отримувати достойну заробітну плату. Якимось таємним чином ми перескочили з червоної зони відразу до жовтої".

Зазначається, що сезон триватиме до кінця квітня. Наразі працюють підйомники №1, 2 та 7, але з кожним днем відкриватимуть все більше підйомників, трас та інших об’єктів.

Нагадаємо, Івано-Франківська область офіційно перебувала у "червоній" зоні карантину з 26 лютого. Новий спалах коронавірусної хвороби, за оцінками МОЗ, почався саме в "Буковелі".

Однак "Буковель" закрили на карантин лише 13 березня. До такого рішення обласну владу спонукала вимога підприємців. Вони заявили про соціальну несправедливість, коли великі компанії працюють, а маленькі не можуть.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також