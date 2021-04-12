"Буковель" почав приймати туристів

Гірськолижний курорт "Буковель" відновив роботу у зв’язку з тим, що Прикарпаття вийшло з "червоної" зони карантину.

Про це повідомляється на сторінці курорту у фейсбуці.

"Так, ми відновили сезон катання!" - йдеться у повідомленні.

Співвласник туристичного комплексу Олександр Шевченко оприлюднив відео, в якому повідомив, що українські Карпати зараз знову можуть вітати туристів.

"Відновлюється можливість людям працювати і отримувати достойну заробітну плату. Якимось таємним чином ми перескочили з червоної зони відразу до жовтої".

Зазначається, що сезон триватиме до кінця квітня. Наразі працюють підйомники №1, 2 та 7, але з кожним днем відкриватимуть все більше підйомників, трас та інших об’єктів.

Нагадаємо, Івано-Франківська область офіційно перебувала у "червоній" зоні карантину з 26 лютого. Новий спалах коронавірусної хвороби, за оцінками МОЗ, почався саме в "Буковелі".

Однак "Буковель" закрили на карантин лише 13 березня. До такого рішення обласну владу спонукала вимога підприємців. Вони заявили про соціальну несправедливість, коли великі компанії працюють, а маленькі не можуть.