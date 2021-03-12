"Буковель" закривають на карантин з 13 березня

Обласна комісія Івано-Франківської області з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 13 березня обмежує в’їзд на територію Поляницької територіальної громади. Таким чином буде зупинена робота гірськолижного курорту “Буковель”.

Відповідне рішення було ухвалене ввечері у п’ятницю, 12 березня, повідомляє місцеве видання "Курс".

“Це вимушене рішення, на яке ми пішли, і, напевне, це не останнє рішення, бо червона зона, в якій ми знаходимося, розвивається, і ми не бачимо тренду до її зниження”, – наводить видання слова голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрія Бойчука.

За словами чиновника, до такого рішення обласну владу спонукав сьогоднішній візит підприємців в Івано-Франківську ОДА.

“Їх було дуже багато, їх було біля 200 чоловік, і кожен задавав одне питання: чому є ця соціальна несправедливість, чому великі компанії працюють, а маленькі повинні не працювати? Станом на сьогоднішній день вдалося консолідувати силовий блок і всі відповідні служби навколо цього питання”, – сказав Бойчук.

За рішенням комісії, з 13 березня на території Поляницької ТГ будуть встановлені додаткові блок-пости. Безперешкодно зможуть пересуватися лише місцеві жителі або ті, хто працюює у цьому населеному пункті.

Андрій Бойчук додав, що і попередніх рішень комісії з питань ТЕБ і НС було достатньо, щоб зупинити роботу Буковелю.

“Але ми зіткнулися з принциповим невиконанням цього рішення. Рішення сьогоднішньої комісії має направлену дію, бо суспільний запит занадто високий”, – сказав Бойчук.

Нагадаємо, що з 26 лютого Івано-Франківська область перейшла у "червону зону" через новий спалах коронавірусної хвороби, який, за оцінками МОЗ, почався саме в "Буковелі".

Попри це, в "Буковелі" заявили, що курорт продовжить роботу під час нового локдауну. Траси не закриваються, готелі також працюватимуть. Кафе, бари і ресторани працюють тільки на виніс або адресну доставку. Масові заходи, концерти та розважальні програми скасовано.