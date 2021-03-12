У Києві за добу діагностували 896 нових випадків ковіду

Найбільше випадків захворювання - в Деснянському районі, Печерському та Дарницькому.

За минулу добу в Києві підтвердили 896 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, захворіли 505 жінок від 18 до 99 років, 350 чоловіків від 18 до 89 років, а також 22 дівчинки від 2 до 17 років і 19 хлопчиків від 4 до 17 років. Госпіталізовано 129 пацієнтів. Від ускладнень захворювання за добу померли 23 киян. 428 подолали хворобу.

Загалом з початку пандемії на ковід захворіли 144 910 мешканців Києва. 2857 пацієнтів померли. Одужали від ковіду 97 648 киян.

Найбільше випадків захворювання за добу - в Деснянському районі (188), Печерському (94) та Дарницькому (91).

У стаціонарах медзакладів столиці лікуються 2548 хворих, із них 14 дітей. 1689 пацієнтів - у важкому стані.

Кисневу підтримку отримують 1978 людей. Під апаратами ШВЛ - 38 хворих.

Заповненість ліжок у комунальних медзакладах сьогодні – 57%.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник нових захворілих з 11 грудня, коли було зафіксовано понад 13 тис. позитивних тестів на ковід.