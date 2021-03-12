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За добу в Україні зафіксували 12 946 нових випадків ковіду

Госпіталізовано 3 843 особи, 230 пацієнтів померли.

За добу в Україні зафіксували 12 946 нових випадків ковіду
Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

За минулу добу в Україні зафіксували 12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників. Це найвищий показник нових захворілих з 11 грудня, коли було зафіксовано понад 13 000 позитивних тестів на ковід. 

За 11 березня госпіталізовано 3 843 особи. 230 пацієнтів померли. Одужали - 4 630 осіб. За добу було здійснено 100 718 тестувань, зокрема методом ПЛР – 46 396, методом ІФА – 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 980. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 438 468 осіб, одужало - 1 214 876. Від ускладнень захворювання померли 27 915 українців. Всього було проведено 7 282 107 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.

Статистика в регіонах:

  • м. Київ – 896 випадків;
  • Вінницька область – 940 випадків;
  • Волинська область – 272 випадки;
  • Дніпропетровська область – 665 випадків;
  • Донецька область – 499 випадків;
  • Житомирська область – 1 310 випадків;
  • Закарпатська - 568 випадків;
  • Запорізька область – 272 випадки;
  • Івано-Франківська область – 695 випадків;
  • Київська область – 697 випадків;
  • Кіровоградська область – 78 випадків;
  • Луганська область – 111 випадків;
  • Львівська область – 704 випадки;
  • Миколаївська область – 358 випадків;
  • Одеська область – 757 випадків;
  • Полтавська область – 304 випадки;
  • Рівненська область – 269 випадків;
  • Сумська область – 431 випадок;
  • Тернопільська область – 566 випадків;
  • Харківська область – 688 випадків;
  • Херсонська область – 87 випадків;
  • Хмельницька область – 491 випадок;
  • Черкаська область – 338 випадків;
  • Чернівецька область – 658 випадків;
  • Чернігівська область – 292 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за прогнозами Національної академії наук України, смертність від COVID-19 за 2-3 тижні може сягнути пікових значень осінньої хвилі. Кандидат біологічних наук Володимир Галицький попередив, що весняна хвиля ковіду буде значно вища і стрімкіша. Агресивність ковіду навесні науковець пояснив сезонними особливостями.

У лютому в НАН України попередили, що подальший розвиток захворюваності в Україні буде залежати від динаміки в західних регіонах. Крім того, вчені констатували, що в Україні на тлі відкриття шкіл збільшилась частка дітей серед виявлених хворих COVID-19. Дані попереднього прогнозу НАНУ відрізнялися в бік зменшення від реальної кількості виявлених випадків. 

До прикладу, за прогнозом на 13 лютого мали зафіксувати 3869 нових випадків (модель Prophet) або 3848 (SEIR-U), реальна кількість склала 5182.

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