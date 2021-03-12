За добу в Україні зафіксували 12 946 нових випадків ковіду

За минулу добу в Україні зафіксували 12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників. Це найвищий показник нових захворілих з 11 грудня, коли було зафіксовано понад 13 000 позитивних тестів на ковід.

За 11 березня госпіталізовано 3 843 особи. 230 пацієнтів померли. Одужали - 4 630 осіб. За добу було здійснено 100 718 тестувань, зокрема методом ПЛР – 46 396, методом ІФА – 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 980. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 438 468 осіб, одужало - 1 214 876. Від ускладнень захворювання померли 27 915 українців. Всього було проведено 7 282 107 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.

Статистика в регіонах:

м. Київ – 896 випадків;

Вінницька область – 940 випадків;

Волинська область – 272 випадки;

Дніпропетровська область – 665 випадків;

Донецька область – 499 випадків;

Житомирська область – 1 310 випадків;

Закарпатська - 568 випадків;

Запорізька область – 272 випадки;

Івано-Франківська область – 695 випадків;

Київська область – 697 випадків;

Кіровоградська область – 78 випадків;

Луганська область – 111 випадків;

Львівська область – 704 випадки;

Миколаївська область – 358 випадків;

Одеська область – 757 випадків;

Полтавська область – 304 випадки;

Рівненська область – 269 випадків;

Сумська область – 431 випадок;

Тернопільська область – 566 випадків;

Харківська область – 688 випадків;

Херсонська область – 87 випадків;

Хмельницька область – 491 випадок;

Черкаська область – 338 випадків;

Чернівецька область – 658 випадків;

Чернігівська область – 292 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за прогнозами Національної академії наук України, смертність від COVID-19 за 2-3 тижні може сягнути пікових значень осінньої хвилі. Кандидат біологічних наук Володимир Галицький попередив, що весняна хвиля ковіду буде значно вища і стрімкіша. Агресивність ковіду навесні науковець пояснив сезонними особливостями.

У лютому в НАН України попередили, що подальший розвиток захворюваності в Україні буде залежати від динаміки в західних регіонах. Крім того, вчені констатували, що в Україні на тлі відкриття шкіл збільшилась частка дітей серед виявлених хворих COVID-19. Дані попереднього прогнозу НАНУ відрізнялися в бік зменшення від реальної кількості виявлених випадків.

До прикладу, за прогнозом на 13 лютого мали зафіксувати 3869 нових випадків (модель Prophet) або 3848 (SEIR-U), реальна кількість склала 5182.