В Украіні щеплення від ковіду отримали 38 237 осіб

За минулу добу в Україні 8 859 осіб отримали щеплення проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Всього від початку кампанії вакциновано 38 237 осіб (перша доза).

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області (950 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 114 щеплень), найменша – у Чернігівській області (626 щеплень).

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 370 щеплень;

Волинська область – 160 щеплень;

Дніпропетровська область – 800 щеплень;

Донецька область – 610 щеплень;

Житомирська область – 128 щеплень;

Закарпатська область – 280 щеплень;

Запорізька область – 320 щеплень;

Івано-Франківська область – 262 щеплення;

Київська область – 950 щеплень;

Кіровоградська область – 320 щеплень;

Луганська область – 180 щеплень;

Львівська область – 320 щеплень;

м. Київ – 230 щеплень;

Миколаївська область – 250 щеплень;

Одеська область – 230 щеплень;

Полтавська область – 510 щеплень;

Рівненська область – 320 щеплень;

Сумська область – 389 щеплень;

Тернопільська область – 560 щеплень;

Харківська область – 320 щеплень;

Херсонська область – 400 щеплень;

Хмельницька область – 280 щеплень;

Чернівецька область –260 щеплень;

Чернігівська область – 80 щеплень.

Черкаська область – 330 щеплень.

Нагадаємо, 23 лютого Україна отримала 500 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca індійського виробництва. Через день в Україні стартувала кампанія з вакцинації.

Станом на ранок 11 березня в Україні 29 378 людей отримали першу дозу вакцини.