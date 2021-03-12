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В Украіні щеплення від ковіду отримали 38 237 осіб

За добу вакціновано 8 859 українців.

В Украіні щеплення від ковіду отримали 38 237 осіб
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в Україні 8 859 осіб отримали щеплення проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Всього від початку кампанії вакциновано 38 237 осіб (перша доза).

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області (950 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 114 щеплень), найменша – у Чернігівській області (626 щеплень).

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область – 370 щеплень;
  • Волинська область – 160 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 800 щеплень;
  • Донецька область – 610 щеплень;
  • Житомирська область – 128 щеплень;
  • Закарпатська область – 280 щеплень;
  • Запорізька область – 320 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 262 щеплення;
  • Київська область – 950 щеплень;
  • Кіровоградська область – 320 щеплень;
  • Луганська область – 180 щеплень;
  • Львівська область – 320 щеплень;
  • м. Київ – 230 щеплень;
  • Миколаївська область – 250 щеплень;
  • Одеська область – 230 щеплень;
  • Полтавська область – 510 щеплень;
  • Рівненська область – 320 щеплень;
  • Сумська область – 389 щеплень;
  • Тернопільська область – 560 щеплень;
  • Харківська область – 320 щеплень;
  • Херсонська область – 400 щеплень;
  • Хмельницька область – 280 щеплень;
  • Чернівецька область –260 щеплень;
  • Чернігівська область – 80 щеплень.
  • Черкаська область – 330 щеплень.

Нагадаємо, 23 лютого Україна отримала 500 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca індійського виробництва. Через день в Україні стартувала кампанія з вакцинації.

Станом на ранок 11 березня в Україні 29 378 людей отримали першу дозу вакцини.

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