В Украіні щеплення від ковіду отримали 38 237 осіб

За минулу добу в Україні 8 859 осіб отримали щеплення проти коронавірусу COVID-19.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Всього від початку кампанії вакциновано 38 237 осіб (перша доза).
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області (950 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 114 щеплень), найменша – у Чернігівській області (626 щеплень).
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область – 370 щеплень;
- Волинська область – 160 щеплень;
- Дніпропетровська область – 800 щеплень;
- Донецька область – 610 щеплень;
- Житомирська область – 128 щеплень;
- Закарпатська область – 280 щеплень;
- Запорізька область – 320 щеплень;
- Івано-Франківська область – 262 щеплення;
- Київська область – 950 щеплень;
- Кіровоградська область – 320 щеплень;
- Луганська область – 180 щеплень;
- Львівська область – 320 щеплень;
- м. Київ – 230 щеплень;
- Миколаївська область – 250 щеплень;
- Одеська область – 230 щеплень;
- Полтавська область – 510 щеплень;
- Рівненська область – 320 щеплень;
- Сумська область – 389 щеплень;
- Тернопільська область – 560 щеплень;
- Харківська область – 320 щеплень;
- Херсонська область – 400 щеплень;
- Хмельницька область – 280 щеплень;
- Чернівецька область –260 щеплень;
- Чернігівська область – 80 щеплень.
- Черкаська область – 330 щеплень.
Нагадаємо, 23 лютого Україна отримала 500 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca індійського виробництва. Через день в Україні стартувала кампанія з вакцинації.
Станом на ранок 11 березня в Україні 29 378 людей отримали першу дозу вакцини.