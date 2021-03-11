Євросоюз продовжив обмеження експорту вакцин від COVID-19

В ЄС таке рішення пояснили постійними затримками поставок деяких вакцин в ЄС.

Вакцина Covishield проти COVID-19 прибула в Національний центр біологічних препаратів в Сояпанго, Сальвадор, 17 лютого 2021

Європейська комісія (ЄК) продовжила до кінця червня порядок видачі дозволів на експорт вакцин від COVID-19.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

В ЄС таке рішення пояснили постійними затримками поставок деяких вакцин в ЄС.

"Перші тижні застосування цього механізму показали, що не відбулося порушення торгівлі, якого побоювалися багато. З моменту введення цього заходу поставки були дозволені більш ніж в 30 країн. Це підтверджує, що навіть у критичній ситуації в галузі охорони здоров'я ЄС доклав значних зусиль, щоб бути надійним і відповідальним торговим партнером ", - заявив в п'ятницю виконавчий заступник голови ЄК Валдіс Домбровскіс.

29 січня Єврокомісія офіційно запровадила обмеження на вивезення з Євросоюзу вакцини від коронавірусу.

Згідно з документом, виключення для експорту становлять вакцини, призначені для гуманітарної допомоги країнам у рамках механізму COVAX, а також для сусідів ЄС. Серед країн, для перевезення вакцини в які не потрібно додаткове схвалення, є й Україна як член програми "Східного партнерства".