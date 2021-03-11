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В українській армії зареєстровано 50-ту смерть від ковіду

Військовий помер на Полтавщині.

В українській армії зареєстровано 50-ту смерть від ковіду
Фото: EPA/UPG

У Збройних силах України зареєстровано 50-й летальний випадок від викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19 ускладнень. Військовий помер у Полтавській області.

Про це повідомили у командуванні Медичних сил ЗСУ.

"Працівник ЗС України з 02.03.2021 перебував на стаціонарному лікуванні у Миргородській клінічній лікарні. Незважаючи на проведену терапію, стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали. Висловлюємо співчуття близьким та рідним", - йдеться у повідомленні.

У командуванні Медсил зазначили, що станом на ранок 11 березня в Збройних силах України на коронавірус хворіє 1264 особи. За минулу добу виявлено 128 нових випадків захворювання, госпіталізовано 44 особи. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 354 особи.

Також зазначається, що в Збройних силах триває процес вакцинації від COVID-19. Наразі 4601 особа отримала першу дозу вакцини, з них 674 - військових медиків. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 570 осіб.

Раніше головний епідеміолог ЗСУ повідомив, що із 40 тис. військових на передовій лише 7 тис. дали згоду на вакцинацію.

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