За перший тиждень березня на ГРВІ захворіло понад 200 тис. українців

З 1 до 7 березня в Україні на гострі респіраторні вірусні інфекції включно з коронавірусною інфекцією захворіли 201 295 людей. Найвищий показник зафіксовано в Івано-Франківській області (897,3 на 100 тис. тисяч населення), найнижчий - у Харківській (343,1,0 на 100 тис. населення).

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

Згідно з повідомленням, інтенсивний показник захворюваності на 9,1% перевищує епідпоріг, проте на 10,0% менше аналогічного періоду минулого сезону.

"У більшості регіонів інтенсивність епідпроцесу ГРВІ, у тому числі коронавірусної інфекції (не коронавірусної недуги COVID-19, - ред.), на низькому рівні", - сказано в повідомленні.

У Київській, Сумській, Черкаській та Донецькій областях - середній рівень. Інтенсивні показники захворюваності на ГРВІ перевищили епідпоріг від 0,1% до 19,4%. У Закарпатській, Житомирській і Тернопільській областях - високий рівень, епідпоріг перевищений від 39,0% до 47,1%.

В Івано-Франківській області дуже високий рівень інтенсивності епідпроцесу - перевищення епідпорогу у 2,1 рази.

Загалом із початку епідсезону, з 28 вересня до 7 березня, перехворіло 9,4% населення країни. Госпіталізовано 80 403 людини, із них 31,2% - діти віком до 17 років. Зареєстровано 1 121 пацієнта із грипоподібними захворюваннями і

2 382 пацієнти із тяжкою гострою респіраторною інфекцію.

Летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано.

Нагадаємо, що 26 лютого головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко констатував зростання кількості випадків захворювання на ковід, але наголосив, що подібна ситуація спостерігається і в інших країнах, зокрема, Чехії і Польщі.

Ляшко пояснив, що нині має місце і прогнозоване збільшення кількості хворих, пов’язане із сезонною циркуляцією грипоподібних захворювань.