В Івано-Франківську обладнають додатковий госпіталь для хворих на ковід

На базі міської поліклініки №2 в Івано-Франківську обладнають додатковий госпіталь для хворих на коронавірусну недугу.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

"Завтра зранку скликаємо комісію з надзвичайних ситуацій. І на базі Міської поліклініки №2, яка на вул. Довга, 42, будемо робити додатковий госпіталь. Потрібно до двох діб, щоб приготувати приміщення і почати приймати там пацієнтів", - написав він у фейсбуці.

Марцінків попросив мешканців Івано-Франківська та медичний персонал поставитися до цього рішення з розумінням.

"Бо наразі якщо виписується кожен день по 25-30 людей, то звертається з запитом на госпіталізацію 60-70 пацієнтів щодня. Це непопулярні кроки, але необхідні. Тож прошу ставитися до них з розумінням", - додав міський голова.

Учора влада Івано-Франківська назвала ситуацію з коронавірусом у місті критичною. Міський голова заявив, що захворюваність і смертність від ковіду в місті найбільша за весь час пандемії. Наповненість медичних закладів – понаднормова.

Раніше повідомляли, що мобільний госпіталь в Богородчанах почав приймати хворих на ковід. Наметовий госпіталь знаходиться на території Богородчанської ЦРЛ, де зайнято 231 з 250 стаціонарних ліжок.

Наметовий госпіталь розрахований на 120 пацієнтів. Він має приймальне відділення, блок інтенсивної терапії та палати для пацієнтів. Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором.

На Прикарпатті за минулу добу COVID-19 підтвердили у 502 осіб (в Україні загалом - 6 377 нових випадків). Область з 26 лютого знаходиться в "червоній" карантинній зоні.