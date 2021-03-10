МОЗ зареєструвало для використання в Україні китайську вакцину Sinovac

Міністерство охорони здоров'я зареєструвало для використання в Україні вакцину проти коронавірусу, яка розроблена китайською компанією Sinovac Biotech.

Про це на щоденному брифінгу в середу повідомив заступник міністра Ігор Іващенко.

"Вчора МОЗ прийняло рішення про державну реєстрацію для екстреного медичного застосування під зобов'язання вакцини для профілактики COVID-19 виробництва компанії Sinovaс, яка називається CoronaVac. Дане рішення було прийнято Міністерством охорони здоров’я на основі вивчення матеріалів, а саме реєстраційних посвідчень, матеріалів, які були надані виробником щодо автентичності їх, а також проведення аналізу “користь/ризик” та клінічних досліджень щодо безпеки та ефективності застосування вакцин"

Це третя вакцина від коронавірусу, яка отримала дозвіл на використання в Україні.

22 лютого МОЗ зареєстрував вакцину CoviShield/AstraZeneca та вакцину Pfizer. Першу вакцину вже завезли в Україну, обсяг партії - 500 тисяч доз. 117 тисяч доз вакцини Pfizer мають привезти пізніше.

Китайську вакцину Sinovac планують поставити до 15 березня. Обсяг першої партії становитиме 700 тисяч доз, а всього Україна законтрактувала 1,913 млн доз.

Результати третього етапу клінічного дослідження вакцини Coronavac в Індонезії продемонстрували ефективність 65,3%, в Бразилії - трохи більше від 50%, в Туреччині - 83,5%.