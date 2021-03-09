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Нардеп "Євросолідарності" Гончаренко зробив щеплення індійською вакциною

Він повідомив, що вакцинувалася Covishield в Одесі за спецпрограмою, після медиків.

Депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко вакцінувався від коронавірусу препаратом AstraZeneca індійського виробництва. 

"Сьогодні вакцинувалася Covishield в Одесі. Хочу відразу пояснити - у флаконі 10 доз, після відкриття вони псуються через 6 годин. Тому, за спеціальною програмою, після медиків залишками вакцинують громадських діячів для популяризації вакцинації", - написав Гончаренко у фейсбуці.

"У мене неодноразово запитували, чи буду я вакцинуватися. Ось, друзі, стримав слово", - додав нардеп.

Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

Раніше посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс запевнила, що вакцина Covishield та Oxford/AstraZeneca є ідентичними. Вона пояснила, що відрізняється тільки назва, за якою ця вакцина ліцензована та виробляється в Індії.

Нагадаємо, 23 лютого Україна отримала 500 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca індійського виробництва. Через день в Україні стартувала кампанія з вакцинації.

Станом на ранок 3 березня першу дозу вакцини вкололи вже 6 888 людям. Зокрема, вакцинувалися міністр охорони здоров’я Максим Степанов, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, керівник Національної служби здоров’я Андрій Віленський.

2 березня президент Володимир Зеленський вакцинувався як верховний головнокомандувач. Щеплення зробили вакциною AstraZeneca індійського виробництва, купленою за бюджетні гроші. Це відбулося на території військового мобільного госпіталю №59 разом з військовими медиками та військовослужбовцями, які виконують бойові завдання на передовій.

Раніше голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас наголосив, що вважає правильним залучати відомих людей до вакцинації від COVID-19, щоб підвищити рівень довіри населення до щеплень. Згідно з опитуванням групи "Рейтинг", більше половини українців не хочуть вакцинуватися від ковіду, навіть якщо це буде безкоштовно.

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