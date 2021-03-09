Мер Чернівців пообіцяв відновлення роботи Калинівського ринку, попри "червону" зону

Під час акції протесту підприємців Калинівського ринку міський голова Чернівців Роман Клічук заявив, що від завтра найбільший комунальний ринок міста відновлює свою роботу.

Про це повідомляє Укрінформ.

"У четвер ми написали звернення до обласної комісії ТЕБ та НС з проханням дати роз'яснення по прийнятому протоколу щодо карантину червоної зони. Адже у пункті 9 рішення держкомісії з питань ТЕБ та НС є заборона роботи непродовольчих ринків, але не вказано щодо роботи ринків змішаного типу, яким є наш комунальний Калинівський ринок. Насправді ми так і не дочекалися роз'яснення і тому приймаємо рішення, що відкриваємо ринок із завтрашнього дня", - сказав Роман Клічук.

Пікетувальники із оплесками сприйняли слова мера міста. Водночас він попросив людей не забувати, що коронавірус не відступає, тому варто дотримуватися усіх санітарно-епідеміологічних норм.

Нагадаємо, з 1 березня у Чернівецькій області почав діяти червоний рівень епідемічної небезпеки. Вранці 9 березня кілька десятків підприємців Калинівського ринку зібралися на акцію протесту біля Чернівецької міськради. Люди вимагають дозволити їм працювати в умовах карантину "червоної" зони.