Правозахисники повідомили, що в ОРДЛО готуються до військових дій
Правозахисники повідомили, що в ОРДЛО готуються до військових дій
У Києві затримали підозрювану у вбивстві поліцейської
У Києві затримали підозрювану у вбивстві поліцейської
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
У Києві відбувся Марш жінок, паралельно пройшла акція "Операція з порятунку феміністок"
У Києві відбувся Марш жінок, паралельно пройшла акція "Операція з порятунку феміністок"
Під дачею Зеленського влаштували акцію на підтримку Стерненка і Антоненка
Під дачею Зеленського влаштували акцію на підтримку Стерненка і Антоненка
Корея оприлюднила попереднє розслідування смертей після щеплення від ковіду – зв'язку з вакцинуванням не знайшли
Корея оприлюднила попереднє розслідування смертей після щеплення від ковіду – зв'язку з вакцинуванням не знайшли
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація
Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація
Меган Маркл у інтерв'ю Опрі заявила, що члени королівської родини обговорювали колір шкіри її сина
Меган Маркл у інтерв'ю Опрі заявила, що члени королівської родини обговорювали колір шкіри її сина
ГоловнаСуспільствоЖиття

Мер Чернівців пообіцяв відновлення роботи Калинівського ринку, попри "червону" зону

Влада відреагувала на протести підприємців.

Мер Чернівців пообіцяв відновлення роботи Калинівського ринку, попри "червону" зону
Фото: espreso.tv

Під час акції протесту підприємців Калинівського ринку міський голова Чернівців Роман Клічук заявив, що від завтра найбільший комунальний ринок міста відновлює свою роботу.

Про це повідомляє Укрінформ.

"У четвер ми написали звернення до обласної комісії ТЕБ та НС з проханням дати роз'яснення по прийнятому протоколу щодо карантину червоної зони. Адже у пункті 9 рішення держкомісії з питань ТЕБ та НС є заборона роботи непродовольчих ринків, але не вказано щодо роботи ринків змішаного типу, яким є наш комунальний Калинівський ринок. Насправді ми так і не дочекалися роз'яснення і тому приймаємо рішення, що відкриваємо ринок із завтрашнього дня", - сказав Роман Клічук.

Пікетувальники із оплесками сприйняли слова мера міста. Водночас він попросив людей не забувати, що коронавірус не відступає, тому варто дотримуватися усіх санітарно-епідеміологічних норм.

Нагадаємо, з 1 березня у Чернівецькій області почав діяти червоний рівень епідемічної небезпеки. Вранці 9 березня кілька десятків підприємців Калинівського ринку зібралися на акцію протесту біля Чернівецької міськради. Люди вимагають дозволити їм працювати в умовах карантину "червоної" зони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також