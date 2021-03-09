Правозахисники повідомили, що в ОРДЛО готуються до військових дій
Правозахисники повідомили, що в ОРДЛО готуються до військових дій
ВООЗ виступила проти "паспортів вакцинації"
ВООЗ виступила проти "паспортів вакцинації"
Корея оприлюднила попереднє розслідування смертей після щеплення від ковіду – зв'язку з вакцинуванням не знайшли
Корея оприлюднила попереднє розслідування смертей після щеплення від ковіду – зв'язку з вакцинуванням не знайшли
Мендель припустила, що санкції проти Коломойського у США можуть бути тільки початком
Мендель припустила, що санкції проти Коломойського у США можуть бути тільки початком
Помер соліст Одеської опери Олексій Репчинський
Помер соліст Одеської опери Олексій Репчинський
У Києві затримали підозрювану у вбивстві поліцейської
У Києві затримали підозрювану у вбивстві поліцейської
Під дачею Зеленського влаштували акцію на підтримку Стерненка і Антоненка
Під дачею Зеленського влаштували акцію на підтримку Стерненка і Антоненка
Меган Маркл у інтерв'ю Опрі заявила, що члени королівської родини обговорювали колір шкіри її сина
Меган Маркл у інтерв'ю Опрі заявила, що члени королівської родини обговорювали колір шкіри її сина
У Києві відбувся Марш жінок, паралельно пройшла акція "Операція з порятунку феміністок"
У Києві відбувся Марш жінок, паралельно пройшла акція "Операція з порятунку феміністок"
ГоловнаСуспільствоПодії

​На трасі біля Ізюму перевернувся мікроавтобус: одна людина загинула, восьмеро травмувалися

Автомобіль з'їхав у кювет.

Фото: kh.dsns.gov.ua

У вівторок зранку на 633 км траси Київ - Харків - Довжанський з'їхав з дороги і перевернувся мікроавтобус Renault Trafic. Про це повідомило місцеве управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок аварії один з пасажирів загинув, ще вісім осіб (у тому числі водій) отримали травми різної ступені важкості. Їх забрали в Ізюмську районну лікарню.

ДТП сталося біля села Кам'янка Ізюмського району.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Фото: kh.dsns.gov.ua

Фото: kh.dsns.gov.ua

Нагадаємо, що 8 березня у Кривому Розі автомобіль з працівниками Північного ГЗК потрапив під поїзд на залізничному переїзді. Внаслідок аварії постраждали п'ять осіб, трьох з них довелося госпіталізувати.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також