Фото: kh.dsns.gov.ua

У вівторок зранку на 633 км траси Київ - Харків - Довжанський з'їхав з дороги і перевернувся мікроавтобус Renault Trafic. Про це повідомило місцеве управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок аварії один з пасажирів загинув, ще вісім осіб (у тому числі водій) отримали травми різної ступені важкості. Їх забрали в Ізюмську районну лікарню.

ДТП сталося біля села Кам'янка Ізюмського району.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Фото: kh.dsns.gov.ua

Фото: kh.dsns.gov.ua

Нагадаємо, що 8 березня у Кривому Розі автомобіль з працівниками Північного ГЗК потрапив під поїзд на залізничному переїзді. Внаслідок аварії постраждали п'ять осіб, трьох з них довелося госпіталізувати.