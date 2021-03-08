Фото: Макс Требухов

У Києві пройшов Марш жінок, який цього року присвячений приверненню уваги до негативних для жінок наслідків пандемії.

Оновлення 15:22. Правоохоронці затримали одного з членів "Традиції і порядку", який намагався перекрити вхід на станцію метро "Поштова площа", пише НВ.

Оновлення 14:16. За словами кореспондента "Радіо Свободи", голова колонни Маршу жінок біля Поштової площі, хвіст - поблизу Володимирської гірки. Кількість учасників поки невідома.

Поштова площа - кінцевий пункт призначення маршу.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

На сайті організаторів зазначається, що учасниці маршу вимагають "ратифікації Стамбульської конвенції, припинення урізання соціальних гарантій для тих, хто втратив роботу, забезпечення доступу до усіх медичних і професійних послуг, відкриття державних шелтерів у різних регіонах для постраждалих від домашнього насилля, збільшення соціальної допомоги матеріям та підтримки дітей з інвалідністю, справедливого росзлідування випадків насилля з боку ультраправих організацій та створення безпечних умов для праці жінок, задіяних у сферах з високим ризиком зараження коронавірусом".

Підкреслюється, що рівень домашнього насилля стрімко зріс в умовах карантину, а неможливість ізолюватися від агресора ще більше ускладнює ситуацію.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Ми досі чекаємо ратифікації Стамбульської конвенції, обіцяної президентом після набрання 25 000 голосів під петицією", - зазначали організатори.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Паралельно із цим заходом почалася акція ГО "Традиції і порядок", організатори якої заявляли, що "протягом заходу працюватимуть мобільні пункти сватання феміністок".

Люди з символікою цією організації і раніше проводили паралельні заходи з "Маршем жінок". У 2019 році прихильники "традиційних цінностей" під час маршу кричали, що "Фемінізм руйнує українські сім'ї", "Бог. Родина. Патріархат". Присутні принесли з собою прапори, зокрема з символікою руху "Традиція і порядок".

Торік одночасно з Маршем жінок на Михайлівській площі відбулася акція "Жінки проти абортів". На ній були присутні учасники організацій "Традиція і порядок", "Християнський фронт", а також представники "Правого сектора". Вони закликали повністю заборонити аборти в Україні.