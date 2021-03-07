У Києві затримали підозрювану у вбивстві поліцейської

Жінка, тіло якої знайшли сьогодні зранку у Дарницькому районі Києва, виявилася поліцейською, 1983 року народження. Підозрювану у вбивстві вже затримано.

Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

“Місце події ретельно обстежили. Відразу опитали свідків та очевидців. Завдяки злагодженій роботі слідчих та оперативників центрального апарату Нацполіції та поліції Києва вдалося встановити підозрювану у вбивстві поліцейської”, - розповів Крищенко.

Підозрювану затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що жінки товаришували.

Слідчі відпрацьовують усі версії скоєного.

Нагадаємо, вночі у неділю, 7 березня поліцейські виявили тіло жінки зі слідами насильницької смерті на проспекті Миколи Бажана у Дарницькому районі столиці.

На виклик про вбивство прибули слідчі та оперативники, були задіяні кінологи і криміналістична лабораторія.