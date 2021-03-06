"Укрзалізниця" здійснить п'ять спецрейсів із "червоних" зон (оновлено)

"Укрзалізниця" виконає спеціальних рейси для безпечного вивезення понад 2 тис. пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинних зон.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Так, за поданням Івано-Франківської та Чернівецької ОДА та за погодженням із Міністерством охорони здоров'я та Міністерством інфраструктури найближчим часом буде відкрито продаж на наступні рейси: № 043/044 Івано-Франківськ-Київ з виїздом із Івано-Франківська 8 березня о 21:55 і прибуттям до Києва 9 березня о 08:48; №007/008 Чернівці-Київ з виїздом із Чернівців 8 березня о 21:08 і прибуттям до Києва 9 березня о 09:07; №149/150 Ворохта-Полтава з виїздом із Ворохти 8 березня о 13:51 і прибуттям до Полтави 9 березня о 10:38.

"Укрзалізниця" вдячна обом міністерствам та облдержадміністраціям за розуміння необхідності надати людям, що раптово опинилися в червоній зоні карантину, можливість цивілізовано та безпечно виїхати з регіону за умов обов’язкового дотримання маскового режиму у вагонах, що пройшли ретельну дезінфекцію", - йдеться у повідомленні.

Оновлено. В УЗ уточнили, що призначено п'ять спеціальних рейсів 8 та 9 березня для безпечного вивезення понад 3000 пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинних зон.

Окрім вищезгаданих, також буде здійснено рейси: 135/136 Чернівці-Одеса з виїздом 9 березня о 15:35 і прибуттям 10 березня о 10:01 та 117/118 Чернівці-Київ відправленням 9 березня о 19:46 та прибуттям 10 березня о 08:08.

Нагадаємо, з 26 лютого "Укрзалізниця" призупинила продаж квитків до Івано-Франківщини. Цього ж дня область перейшла у "червону" карантинну зону.

1 березня “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення ковіду було введено і у Чернівецькій області, а також - у Житомирській. "Укрзалізниця" припинила посадку та висадку пасажирів у цих областях.