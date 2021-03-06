"Укроборонпром" перевірить свого ТОП-менеджера на зв’язки з Росією
"Укроборонпром" перевірить свого ТОП-менеджера на зв’язки з Росією
У Польщі не підтвержують інформацію про шостого загиблого у ДТП українця (оновлено)
У Польщі не підтвержують інформацію про шостого загиблого у ДТП українця (оновлено)
Детали арбитража Стокгольма и перспективы газового дела Коломойского
Детали арбитража Стокгольма и перспективы газового дела Коломойского
У президентському рейтингу лідирує Зеленський, Порошенко обходить Бойка на 3%
У президентському рейтингу лідирує Зеленський, Порошенко обходить Бойка на 3%
США ввели санкції проти Коломойського та членів його родини
США ввели санкції проти Коломойського та членів його родини
«Переписать» игорный бизнес
«Переписать» игорный бизнес
Коболєв розкритикував план Вітренка щодо продажу газу для населення і ТКЕ на рік наперед
Коболєв розкритикував план Вітренка щодо продажу газу для населення і ТКЕ на рік наперед
“Вони нас обдурили”: Богуслаєв поскаржився на китайських інвесторів “Мотор Січ”
“Вони нас обдурили”: Богуслаєв поскаржився на китайських інвесторів “Мотор Січ”
Чотири українських виші потрапили до рейтингу кращих університетів світу 2021 року
Чотири українських виші потрапили до рейтингу кращих університетів світу 2021 року
ГоловнаСуспільствоЖиття

У неділю в Україні до 6 градусів тепла, місцями – пориви вітру до 20 м/с

У північній частині - невеликий сніг.

У неділю в Україні до 6 градусів тепла, місцями – пориви вітру до 20 м/с
Фото: zolochiv.net

У неділю, 7 березня в Україні буде без опадів, лише ввечері у північній частині місцями невеликий мокрий сніг.

Про це Український гідрометцентр повідомив у соцмережі Facebook.

На дорогах, крім крайнього півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер західний і південно-західний, 7-12 м/с, вночі у північно-західних областях, вдень по всій Україні пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, у Карпатах 11-13°, на узбережжі морів 1-4° морозу; вдень 1-6° тепла, на Одещині до 9° тепла.

Вночі у Волинській та Рівненській областях, вдень по всій Україні пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с ( І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві буде прохолодно та вітряно. Переважатиме погода без опадів, лише ввечері місцями випадатиме невеликий мокрий сніг.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° тепла.

Нагадаємо, у березні 2021 року середня місячна температура в Україні передбачається на рівні 0-6° тепла, в Криму до 3° тепла, що близько до середніх багаторічних значень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також