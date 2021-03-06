У неділю в Україні до 6 градусів тепла, місцями – пориви вітру до 20 м/с

У неділю, 7 березня в Україні буде без опадів, лише ввечері у північній частині місцями невеликий мокрий сніг.

Про це Український гідрометцентр повідомив у соцмережі Facebook.

На дорогах, крім крайнього півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер західний і південно-західний, 7-12 м/с, вночі у північно-західних областях, вдень по всій Україні пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, у Карпатах 11-13°, на узбережжі морів 1-4° морозу; вдень 1-6° тепла, на Одещині до 9° тепла.

Вночі у Волинській та Рівненській областях, вдень по всій Україні пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с ( І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві буде прохолодно та вітряно. Переважатиме погода без опадів, лише ввечері місцями випадатиме невеликий мокрий сніг.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° тепла.

Нагадаємо, у березні 2021 року середня місячна температура в Україні передбачається на рівні 0-6° тепла, в Криму до 3° тепла, що близько до середніх багаторічних значень.