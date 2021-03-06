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На Одещині патрульне авто потрапило у аварію: одна людина загинула, троє травмовані

Інцидент стався ввечері 5 березня поблизу КП "Дачне".

Фото: https://od.npu.gov.ua/

На трасі Київ-Одеса сталася аварія за участі автомобіля патрульної поліції. Внаслідок ДТП одна людина загинула, троє травмовані.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Інцидент стався ввечері 5 березня поблизу КП "Дачне". Автомобіль Hyundai, який рухався у напрямку Одеси, зіткнувся зі службовим автомобілем патрульної поліції Toyota Prius.

Внаслідок зіткнення загинув пасажир Hyundai, водій та ще двоє пасажирів цієї автівки травмовані.

“Зараз на місці аварії працюють поліцейські. Обставини події встановлюються. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події”, - йдеться у повідомленні поліції.

Фото: https://od.npu.gov.ua/

Як повідомляє портал OdessaLive з посиланням на очевидців, правоохоронці на трасі розверталися на спеціальній розмітці через терміновий виклик. Водій Hyundai Sonata не зміг уникнути зіткнення, внаслідок чого авто влетіло у відбійник.

Нагадаємо, 3 березня на Донеччині на залізничному нерегульованому переїзді легковий автомобіль зіткнувся з потягом. Водій авто загинув.

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