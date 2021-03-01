Дубінський потрапив у ДТП біля Стрия

Депутат Верховної Ради Олександр Дубінський в понеділок, 1 березня, потрапив у ДТП біля міста Стрий в Львівській області.

Про це першим повідомило видання "Слово і діло" з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Місцевий сайт Zaxid.net підтвердив факт ДТП у Стрийському районному відділі поліції.

Близько 6:20 ранку Дубінський за кермом Toyota Land Cruiser не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Jeep Compas. Водій та пасажир Jeep отримали тілесні ушкодження, сам Дубінський у ДТП не постраждав. Водночас у львівській поліції у коментарях ТСН та "24 каналу" повідомили, що інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, 11 січня депутат Дубінський потрапив під американські санкції. Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США назвало його частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.

Через кілька днів після цього перестав працювати сайт dubinsky.pro, домен якого було зареєстровано через американський хостинг, та Youtube-канал Дубінського.

1 лютого Дубінського виключили з фракції "Слуга народу".