Кабмін торік виділив лише 9% коштів від потреби на закупівлю масок і антисептиків у школи

У МОН підрахували, що загальна потреба для купівлі масок та антисептиків склала 6 млрд гривень, уряд виділив 539,5 млн.

Кабінет міністрів у 2020 році виділив 539,5 млн гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту для шкіл. При цьому Міносвіти та науки просило 6 млрд гривень на ці потреби, тож виділені кошти склали лише 9%.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на відповідь Міністерства освіти. У МОН підкреслили, що закупівля та організація матеріально-технічного забезпечення закладів освіти є повноваженням місцевого самоврядування, а саме виконавчих органів відповідних рад.

У МОН підрахували, що загальна потреба коштів для купівлі масок та антисептиків склала 6 млрд гривень. Цієї суми вистачило б на забезпечення необхідним усіх 4 млн учнів і 520 000 працівників шкіл. Половину з цих коштів мали забезпечити за рахунок співфінансування. Кожен учень і працівник закладу освіти має отримувати по три маски на день. А у кожній аудиторії на тиждень має бути по 0,5 л антисептика.

Фото: statewatch.org.ua

У вересні 2020 міністерство звернулося до уряду з проханням виділити з так званого коронавірусного фонду 3 млрд, однак уряд виділив значно меншу суму.

Для того, щоб купити школярам і вчителям макси та дезінфектори, уряд перерозподілив кошти з інших програм:

зменшили видатки на програму “Загальнодержавні заходи у сфері освіти” (підручники, посібники, методичне забезпечення, витрати на електронну освіт у) на 77 млн грн

зменшили фінансування академічних стипендій студентам, аспірантам, докторантам на 40 млн грн

зменшили фінансування програми “Забезпечення здобуття професійної освіти за професіями загальнодержавного значення” на 10 млн грн

зменшили видатки на проведення конкурсу “Учитель року” на 4 млн грн тощо.

Нагадаємо, у серпні заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій повідомила, що забезпечення учбових закладів масками та антисептиками покладено на розпорядників шкіл. Кожен учбовий заклад мав розрахувати необхідну кількість засобів індивідуального захисту та направити їх до розпорядників (найчастіше це - місцева влада).