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У ВООЗ назвали частку населення планети з антитілами до COVID-19

Наразі антитіла мають близько 10% людей.

У ВООЗ назвали частку населення планети з антитілами до COVID-19
Фото: EPA/UPG

Близько 500 досліджень показали, що менш ніж 10% світового населення виробили антитіла до коронавірусу.

Про це заявила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумья Свамінатан.

"Безумовно, місцями, наприклад у густонаселених міських районах, є осередки, в яких 50-60% населення зазнали впливу вірусу і мають антитіла. Однак з цього не випливає, що все місто, провінція, штат або країна досягли колективного імунітету", - сказала представниця ВООЗ.

За її словами, єдиним способом досягнення колективного імунітету є вакцинація.

Саме тому, зауважила фахівець, ВООЗ наполягає на тому, щоб якомога більше країн підключилися до програми COVAX, яка передбачає поставки препаратів від коронавірусу бідним країнам. Поки ж слід вживати всіх можливих заходів обережності з метою зниження розповсюдження COVID-19.

Раніше в лютому ВООЗ повідомила, що кількість щеплених від коронавірусу в світі перевищило число тих, що заразилися, при цьому більшість вакцинованих припадає на десять країн. Також ВООЗ рекомендувала тим, що вже перехворіли на COVID-19, зробити щеплення.

На думку голови Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Клюге, що пандемія коронавірусу закінчиться на початку 2022 року.

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