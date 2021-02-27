У ЗСУ зафіксовано 115 нових випадків ковіду

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 18 осіб.

За минулу добу, 26 лютого у Збройних силах Україні зафіксовано 115 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Командування медичних сил ЗСУ.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 18 осіб:

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 3 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України,

Полтавський військовий госпіталь – 3 військовослужбовця,

Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону та Житомирський військовий госпіталь – по 2 військовослужбовця,

Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України,

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, Чернівецький, Миколаївський та Мукачівський військові госпіталі, 59 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовослужбовцю.

Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

Станом на 27 лютого в Збройних Силах України на ковід хворіє 784 особи. Всього за час пандемії одужало 15 937 осіб, летальних випадків 45. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 125 осіб.

Нагадаємо, в Україні станом на 27 лютого 2021 року на коронавірус захворіли ще 8172 осіб. Зафіксовано 151 летальний випадок.