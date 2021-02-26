Степанов заявив, що не збирається звітувати про створену три місяці тому компанію, що реєструвала вакцину від ковіду в Україні

Grace of God зі статутним капіталом у 28 000 гривень і КВЕДами на торгівлю рибою і килимами зареєстрували у листопаді 2020 року.

Голова МОЗ України Максим Степанов пояснив, чому індійську вакцину від коронавірусу CoviShield зареєстрували за заявою компанії Grace of God, що була зареєстрована три місяці тому зі статутним капіталом у 28 000 грн.

У ефірі програми "Право на владу" він пояснив, що Україна має прямий контракт із виробником вакцини Serum Institute. Контракт заключила міжнародна закупівельна компанія Crown Agency, а отримувачем препарату в Україні є Укрмедпостач.

За словами Степанова, компанія Grace of God була уповноважена з боку виробника препарату Serum Institute.

"У зв'язку з тим, що він (інститут) не має свого представництва, він уповноважив компанію передати документи на реєстрацію. Ця компанія фігурує у відповідних документах на рестрацію. Це як нотаріуса уповноважують", - пояснив голова МОЗ.

Степанов вважає, що не має права коментувати інформацію про те, що компанія нібито існує тільки на папері.

"Це не наше питання. Це питання Serum Institute, яким чином він хотів зареєструвати цю компанію. Він міг зареєструвати шляхом рєстрації свого підприємства", - заявив він.

На пропозицію ведучої програми Наталі Мосейчук надати звіт про цю компанію, Степанов зауважив, що МОЗ не збирається його надавати.

"Я не збираюся давати вам цей звіт. Міністерство охорони здоров'я не має до цього жодного відношення. У нас є договір, заключений з Crown Agency, яка уповановажена урядом. Crown Agency має договір з Serum Institute, він поставив в Україну вакцину, яка зареєстрована відповідно до українського законодавства, отримувачем вакцини є Укрмедпостач. І є якась фейкова інформація, що через неї ідуть якісь кошти. Це абсурд", - заявив Степанов.

Інформація про те, що заявником на реєстрацію рекомбінованої вакцини CoviShield виробництва Serum Institute є саме ТОВ Grace of God, зазначена на сайті Державного експертного центру МОЗ, яке займається реєстрацією усіх лікарських засобів.

Фото: ДЕЦ

Журналістка Тетяна Шустрова на своїй сторінці в Facebook повідомила, що зареєстрована три місяці тому в Києві Grace of God, крім фармацевтичних товарів, також може торгувати фруктами, овочами, м'ясом, тютюном, рибою і килимами.

Засновником і керівником ТОВ є Кумар Пранаав. Він є власником частки у ще одній фірмі - "АЕОН БІОТЕХ". Ця компанія контролюється ним спільно з мешканцем Кривого Рогу Вірди Бікрам Джіт Сінгхом (вони мають по 40%).

"Людина з таким самим ім'ям є заступником гендиректора ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Фірмі "АЕОН БІОТЕХ" також 3 місяці", - зазначила вона.

Відповідно до даних YouControl, ТОВ "Грейс оф Год" була створена 4 листопада 2020 року. Того ж дня зареєстровано і його "АЕОН БІОТЕХ" зі статутним капіталом у 28 000 грн. Фірма зареєструвала як види діяльності 19 КВЕД.

Крім Сінгха та Пранаава, частку в цій компанії має ще одна людина - Сімарджіт Каур. На нього зареєстровано 25% частки фірми "Бейбішьор Еко", що має право займатися загальною медичною практикою та іншою пов'язаною з медициною діяльністю.

Як відомо, Serum Institute надав Україні комерційну пропозицію щодо закупівлі вакцини від коронавірусу 15 грудня. Також цей виробник має доставити Україні іншу вакцину - розробку амерканської компанії Novavax. Україна очікує 15 млн доз цього препарату.