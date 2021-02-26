Івано-Франківську область перевірять на наявність "британського" штаму коронавірусу

Спеціалісти Міністерства охорони здоров'я перевірять Івано-Франківську область на наявність "британського" штаму коронавірусу.

Про це сказав заступник міністра, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в п'ятницю.

Попередня перевірка, яка проводилась в німецькій клініці "Шаріте", ніяких нових штамів в Україні не виявила.

"Секвенування геному коронавірусу, який циркулює на території України на сьогодні не підтвердив наявність британського, південноафриканського або бразильського походження мутацій. Це ми отримали перші результати зразків з клініки "Шаріте", - розказав Ляшко.

"На наступному тижні ми очікуємо на результати проведеного всередині країни секвенування, де будуть відібрані зразки від тяжкохворих в Івано-Франківській області, і будемо знати, чи циркулюють в нас нові штами, які призводять до зростання коронавірусної хвороби", - сказав він.

Нагадаємо, що "британський" штам коронавірусу більш заразний. В ВООЗ не виключають, що він може стати основним у Європі.

Міністерство охорони здоров'я вважає, що нинішній спалах коронавірусної хвороби в Івано-Франківській області почався з іноземних туристів на гірськолижному курорті "Буковель".