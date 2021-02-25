У МОЗ назвали кількість зроблених за сьогодні щеплень від COVID-19

Міністр висловив сподівання, що надалі ця цифра буде щоденно збільшуватися.

В Україні вже другий день триває кампанія вакцинації від коронавірусу. Сьогодні, 25 лютого, щеплення зробили 1179 людям.

Про це в ефірі програми “Право на владу” на каналі "1+1" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“За сьогоднішній день 1179 людей вакцинувалися. Ми каскадним способом розгортаємо цю вакцинацію, щоб не було програмних помилок. Для нас важливий не старт вакцинації, для нас важливий весь процес, щоб ми досягли тих цифр, до яких ми прагнемо”, - сказав Степанов.

Міністр висловив сподівання, що надалі ця цифра буде щоденно збільшуватися.

Як зазначалося, у перший день вакцинації було проведено 159 щеплень у п’яти областях.

Нагадаємо, сьогодні вакцинація проти COVID-19 розпочалася у всіх областях країни.