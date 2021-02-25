Вакцинація від коронавірусу сьогодні почнеться у всіх областях, - Ляшко

Вакцина вже доставлена на всі регіональні склади.

Сьогодні вакцинація проти COVID-19 розпочнеться у всіх областях країни. Вакцина вже доставлена на всі регіональні склади.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він нагадав, що у перший день вакцинації було проведено 159 щеплень у п’яти областях.

"25 лютого вакцинація стартує у Полтавській, Сумській, Донецькій, Луганській, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Рівненській, Волинській, Кіровоградській, Харківській областях та місті Києві", - написав Ляшко у фейсбуці.

Нагадаємо, процес початку вакцинації у столиці транслювали онлайн. Першим щеплення отримав

завідувач відділення інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко.

Станом на 11:30 першу дозу виготовленої в Індії вакцини Covishield від Oxford/AstraZeneca отримали 30 столичних медиків. Усі почуваються добре.

Учора перше щеплення від коронавірусу препаратом CoviShield зробили лікарю-реаніматологу опорної по ковіду Черкаської обласної лікарні Євгену Горенку. Перед щепленням йому виміряли температуру та провели інструктаж.

Другою вакцинували старшу сестру реанімаційного відділення Нонну Хачатрян. Саму процедуру щеплення виконувала медсестра мобільної бригади Наталя Завірюха.

Нагадаємо, 23 лютого в Україну доставили перший препарат для вакцинування від коронавірусу. Це розробка англо-шведської компанії AstraZeneca, виготовлена найбільшим світовим виробником вакцин - індійським Serum Institute. Цей препарат на території Індії випускається під торговельною назвою CoviShield. Препарат прибув у кількості 500 000 доз, але це тільки перша поставка.

Вакцина AstraZeneca AZD1222 і CoviShield вироблені за однаковою технологією - це векторна вакцина на основі аденовірусу ChAdOx1. Саме ліцензію на виробництво вакцин за цією технологією отримав Індійський інститут сироваток від AstraZeneca.